Esporte Jefferson revela chateação com Barbieri e celebra nova sequência no Goiás Lateral esquerdo alviverde justificou gols sofridos pelo time na Série A do Brasileiro e reforçou peso da competição para o clube goiano

Ressaltando a visibilidade que a Série A do Campeonato Brasileiro dá a um clube, bem como aos jogadores que a disputam, o lateral esquerdo do Goiás, Jefferson, revelou que ficou sentido por perder a titularidade com o ex-técnico esmeraldino Maurício Barbieri. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), o jogador, no profissional do clube desde 2016, explicou s...