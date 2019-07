Esporte Jefferson enaltece companheiros e ameniza necessidade de reforços no Goiás Prata da casa também comentou preparação forte para volta do Brasileirão

A diretoria do Goiás está de olho no mercado para trazer reforços ao técnico Claudinei Oliveira e fortalecer o time para a sequência do Brasileirão. O primeiro contratado nesta intertemporada é o zagueiro Paulo Ricardo, de 24 anos, que estava no Fluminense. O jogador já está em Goiânia e deve ser apresentado nos próximos dias. Ele chega para a vaga de David ...