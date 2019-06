Esporte Jeferson espera trabalho forte no Vila Nova durante pausa da Série B e ressalta esforço do ataque Lateral direito comemorou diminuição de pressão após vitória em casa e cobrou que colorado não perca mais pontos como mandante

Um dos homens de referência da defesa do Vila Nova, o lateral direito Jeferson estava incomodado com o baixo número de gols do Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro em comparação ao volume de jogo criado pelo time nos jogos na competição. A vitória por 1 a 0 contra o São Bento, na última terça-feira (11), pela 8ª rodada, última antes da parada para a Copa América, s...