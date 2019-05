Esporte Jeferson diz que jogadores são culpados pela fase do Vila Nova e defende Eduardo Baptista Lateral direito não acredita que uma troca de treinador vai resolver a má fase colorada na temporada

A crise no Vila Nova, que vai completar 1 mês sem triunfar na próxima quinta-feira (16), tem o elenco colorado como principal culpado. Essa é a opinião do lateral direito do Tigre, Jeferson. Segundo o atleta de 22 anos, trocar de treinador não ajudaria a equipe goiana neste momento. “A responsabilidade é nossa (jogadores). Nós que entramos em campo, que corremos e f...