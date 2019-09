Esporte Jeferson deve reforçar o Vila Nova contra o Vitória; veja a provável escalação Lateral direito ficou fora dos últimos quatro jogos do Tigre por causa de uma lesão muscular na coxa

O Vila Nova pode ter o retorno de Jeferson para o duelo contra o Vitória, nesta terça-feira (3). O lateral direito, por causa de um problema muscular na coxa, ficou fora das últimas quatro partidas do Tigre na Série B e pode ser titular na vaga do suspenso Felipe Rodrigues. Sem treinar com bola nas últimas semanas, Jeferson voltou às atividades normais em campo no último...