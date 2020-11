Esporte Jean vibra com boa atuação e reclama de pressão: 'O Brasil quer ver um erro meu' Goleiro do Dragão vê pressão sobre ele por causa de problema extra-campo, mas comemora boa fase dentro de campo

O goleiro Jean foi o grande nome no empate do Atlético-GO, por 0 a 0, com o Internacional na reabertura do Estádio Antônio Accioly, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador comemorou a boa atuação e valorizou mais o desempenho por entender que carrega um fardo por problemas extracampo, uma vez que foi acusado de agressão contra ex-mulher. "Esse ano está s...