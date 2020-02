Esporte Jean sobre acusação de agressão: 'não sou esse monstro que a imprensa fez de mim' Goleiro do Atlético-GO, em entrevista, diz estar arrependido de agressão, pede desculpa, diz que errou, mas não só ele errou. Segundo o jogador, não falou antes sobre o episódio por estar impedido pela justiça norte-americana

Na primeira vez em que falou publicamente após a acusação de agressão à mulher, Milena Bemfica, o goleiro Jean disse, nesta quinta-feira (13), que está arrependido, que não é "menino agressor" e que "não sou esse monstro que a imprensa fez de mim". O jogador fez um pronunciamento e respondeu perguntas dos jornalistas na sala de entrevista do CT do Atlético, no Set...