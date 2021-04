Esporte Jataiense x Atlético-GO: jogo de uma só ambição Atlético-GO, já classificado e garantido em 1º, pega Jataiense, que tem chance de vaga

Invicto, líder do Grupo A (25 pontos) e garantido na 1ª colocação geral, o Atlético-GO fecha a 1ª fase do Campeonato Goiano na tarde desta quinta-feira (22), às 15h30, fora de casa. o Dragão visita a Jataiense, recuperada no torneio por ter escapado do rebaixamento após duas vitórias seguidas (sobre Anápolis e Grêmio Anápolis) e animada pela possibilidade de conquistar a...