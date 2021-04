Esporte Jataiense x Aparecidense: Alex Henrique brilha e reassume artilharia do Goianão Atacante veterano marca duas vezes em Jataí e alcança marca de sete gols nesta edição do Campeonato Goiano

O Campeonato Goiano tem um novo artilheiro, já bem conhecido do Estadual. Com dois gols marcados na goleada de 3 a 0 sobre a Jataiense, no Arapucão, neste domingo (25), o atacante Alex Henrique chegou ao sétimo gol no Goianão 2021 e ajudou o Camaleão a construir vantagem nas quartas de final da competição.O atacante foi o artilheiro da edição de 2020, com 8 gols, além...