Esporte Jataiense tem 21 casos de Covid-19 Ao todo, 18 jogadores e três profissionais da comissão técnica da Raposa do Sudoeste testaram positivo para a doença e passarão por contraprova nesta quarta-feira (31)

Às vésperas do retorno do Campeonato Goiano, a Jataiense tem 21 casos de Covid-19 no clube. A informação foi revelada pelo site ge.globo/go e confirmada pelo POPULAR. São 18 jogadores e três membros da comissão técnica da Raposa do Sudoeste testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com o presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta, a Jataiense informou que acr...