Esporte Jataiense empata com Inhumas e se aproxima do acesso Com oito pontos, Raposa pode garantir acesso na próxima rodada caso vença o Itumbiara e o Inhumas tropece diante do Rio Verde

A Jataiense empatou com o Inhumas nesta quarta-feira (11), na abertura da 4ª rodada (2º turno) da Divisão de Acesso e o resultado fez a Raposa se aproximar do acesso à 1ª Divisão do Campeonato Goiano. Os gols da partida, que foi disputada no estádio Arapucão, foram marcados por Leomir e Dimba, que fez para a Pantera. Com oito pontos, a Jataiense segue na lideran...