Em jogo atrasado válido pela 5ª rodada do 1º turno, a Jataiense recebe o Anápolis no Estádio Arapucão, em Jataí, nesta quinta-feira (15), às 15h30. A Raposa do Sudoeste busca sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Goiano para sair da zona do rebaixamento e ainda sonhar com classificação às quartas de final. O Anápolis, por sua vez, vive situação mais confortável e precisa apenas de um empate para avançar ao mata-mata.

A Jataiense, do técnico Lucas Oliveira, tem apenas o desfalque do zagueiro Gustavo para essa partida. Por outro lado, o treinador ainda tem algumas dúvidas para escalar o time. No gol, as opções são Dida e Weverton e a lateral esquerda está entre Magal e Iago.

Após ser derrotado pelo Atlético-GO, em casa, o Anápolis tenta se reabilitar na competição e o técnico Luis Carlos Winck deverá promover alterações na equipe. O atacante João Marcelo deve pintar no ataque.

Ficha técnica:

Local: Estádio Arapucão, em Jataí (GO)

Horário: 15h30

Data: 15/04/2021 (quinta-feira)

Árbitro: Gabriel Queiroz (GO)

Assistentes: Edson Antônio (GO) e Carlos de Sousa (GO)

Jataiense: Dida (Weverton); Hudson, Martinez, Robson e Magal (Iago); Nick, Everton Luís e Vítor Júnior; Dener, Lelo e Gleidson. Técnico: Lucas Oliveira

Anápolis: Saulo; Vitinho, Vinícius, Eduardo e Hugo Leonardo; Ananias, Thiago Batista e Igor Soares; Ivamar, Anselmo e João Marcelo. Técnico: Luis Carlos Winck