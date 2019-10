Esporte Jardine convoca seleção pré-olímpica com 11 jogadores que atuam no Brasil A listagem divulgada pelo treinador contou com a presença de 11 jogadores que atuam no Brasil e que, consequentemente, vão desfalcar os seus times em partidas da reta final do Brasileirão

O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira (25), na sede da CBF, no Rio, uma lista de 23 jogadores convocados para defender a seleção brasileira pré-olímpica no Torneio de Tenerife, na Espanha. A competição amistosa, que ocorrerá entre os dias 11 e 19 de novembro, também contará com as participações de Argentina, Chile e Estados Unidos. A listagem divulgada p...