Esporte Jardine convoca mais três e fecha lista da seleção para o Pré-Olímpico A CBF buscou negociar com as equipes para contar com atletas, mas ainda assim Jardine precisou alterar a lista inicial de convocados

O grupo da seleção brasileira está enfim fechado para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia. Nesta sexta-feira, o técnico André Jardine realizou mais três convocações, de Maycon, do Shakhtar Donetsk; Iago, do Augsburg; e Bruno Fuchs, do Internacional, diante da recusa de clubes em liberarem jogadores que haviam sido chamados anteriormente. A competição ...