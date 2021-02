Esporte Jaraguá x Vila Nova: Tigre tem teste decisivo contra surpresa do Goianão Apesar de ter sido sensação da competição, Gavião da Serra não venceu após retomada e pretende avançar para garantir calendário maior

Campeão da Série C e semifinalista da Copa Verde, o Vila Nova colocará seu bom momento à prova diante da sensação do Campeonato Goiano 2020. Nesta quinta-feira (11), o time colorado visita o Jaraguá, no Estádio Amintas de Freitas, em jogo único a partir das 15h30, por uma vaga nas semifinais do Estadual. (Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto) Depois da conquist...