Esporte Jaraguá x Vila Nova: Tigre reencontra ex-técnico em jogo pela 9ª rodada Colorado quer voltar à zona de classificação para a fase mata-mata do Campeonato Goiano. Jaraguá busca reação depois de três partidas sem vencer

O reencontro do Vila Nova com seu antigo treinador será em uma partida que representa reabilitação para os dois lados. O Tigre quer voltar à zona de classificação para a fase mata-mata do Campeonato Goiano. O Jaraguá busca reação depois de três partidas sem vencer. O duelo será neste sábado (7), às 17 horas, no estádio Amintas de Freitas. Sob comando do técnico Bolívar, pela t...