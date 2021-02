Esporte Jaraguá x Vila Nova é antecipado para quinta-feira (11) Mudança foi feita pela Federação Goiana de Futebol; time colorado joga no final de semana contra o Brasiliense, pelas semifinais da Copa Verde

A Federação Goiana de Futebol (FGF) antecipou em um dia o jogo do Vila Nova contra o Jaraguá, pelas quartas de final do Goianão 2020. A partida será disputada na quinta-feira (11), no Estádio Amintas de Freitas, às 15h30. A data original do duelo era sexta-feira (12), também às 15h30. Mas após a classificação às semifinais na Copa Verde, o Vila Nova solicitou anteci...