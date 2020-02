Manter o que foi mostrado na primeira metade da 1ª fase do campeonato é o que buscam os rivais da região do Vale do São Patrício, Jaraguá e Goianésia, que disputam clássico neste sábado (22), às 17h30, no Estádio Amintas de Freitas. Líder com 16 pontos e sensação do Goianão, o Gavião do Vale pode selar classificação à 2ª fase se bater o Azulão do Vale, que, na 3º posição com 11 pontos, tem objetivo de se aproximar da próxima fase.

“Fazer história e conseguir trabalhar de forma positiva é sempre bom, temos a chance de ser protagonistas de novo no 2º turno. Os jogadores compraram a ideia do clube, entendem a minha filosofia de jogo e construíram um coletivo forte. Nossa ideia é manter esse desempenho para seguir com um time equilibrado que continue agradando”, explicou o técnico Lucas Oliveira.

A expectativa é que, no returno do Goianão, o nível de disputa aumente, já que todos os clubes podem se classificar à 2ª fase. “Perdemos apenas um jogo (no 1º turno) e isso conta muito para ganharmos força em um campeonato tão disputado. Vamos melhorar como equipe, porque daqui para a frente os jogos tendem a ficarem mais difíceis. Desejamos atuações melhores que nossos adversários e fazer um grande 2º turno”, disse o camisa 10 do Azulão do Vale, Rodriguinho.

Autor de um gol no Estadual, o meia do Goianésia acredita que ter sucesso individual na metade final da fase de classificação também pode abrir portas no mercado da bola. “Sempre penso no coletivo antes, mas tenho certeza que, se chegarmos às finais do Goiano, as portas vão se abrir não só para mim, mas para todos no Goianésia”, opinou o jogador.

Apesar da rivalidade local, a ideia de Jaraguá e Goianésia é igual: seguir surpreendendo no returno para se manter entre os quatro primeiros colocados, o que garante mando de campo no segundo jogo da fase quartas de final. “Temos a chance de seguir mostrando futebol que vai além da expectativa das pessoas e adversários. Mostramos potencial para manter o ritmo no returno e seguir jogando bem”, salientou Lucas Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 7ª rodada

Jogo: Jaraguá x Goianésia

Local: Estádio Amintas de Freitas (Jaraguá)

Data: 22/2/2020

Horário: 17:30

Ingressos: R$ 30 (arquibancada coberta) e R$ 20 (arquibancada descoberta)

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Alexandre Amaral

Jaraguá: André Luis; André Dal, Ramon, Gean (Robinho) e Zé Mário; Derli, Bessa e Igor (Dudu); Ariel, Lausen e Marcos Paulo. Técnico: Lucas Oliveira.

Goianésia: Thiago Santos; Lucas, Márcio Luis, Waldson e Léo Carvalho; Iran, Luis Eduardo, Waltair e Rodriguinho; Édipo e Aryton. Técnico: Ito Roque.