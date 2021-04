Esporte Jaraguá x Goianésia: rivais locais em confronto direto por G4

Representantes do Vale do São Patrício na elite do futebol goiano, Goianésia e Jaraguá têm se acostumado a disputar clássicos decisivos desde a temporada passada. Não vai ser diferente nesta quarta-feira (7), a partir das 15h30, quando a bola vai rolar no Estádio Amintas de Freitas pela 2ª rodada do 2º turno da fase de classificação do Campeonato Goiano.A partida é u...