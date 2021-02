Esporte Jaraguá x Goianésia: clássico define time do interior na final do Goianão Garantidos na Copa do Brasil 2021, os rivais da região do Vale do São Patrício vão se enfrentar pela primeira vez em um confronto eliminatório

Pela terceira vez na temporada 2020, mas agora valendo vaga na final do Campeonato Goiano 2020, Jaraguá e Goianésia vão escrever mais um capítulo da rivalidade da região do Vale do São Patrício. Os dois times do interior definem no Estádio Amintas de Freitas, nesta quinta-feira (18), a partir das 15h30, quem será o adversário do Atlético-GO na final do Goianão. Quem a...