Esporte Jaraguá x Goianésia: a história contada pelo interior Clubes fazem semifinal da rivalidade do Vale do São Patrício. Duelo vai definir finalista inédito

“É o confronto que representa o futebol goiano”. “As pessoas não conhecem, mas na nossa região a rivalidade é enorme”. As frases são do técnico Luan Carlos, do Goianésia, e do presidente Muller Meira, do Jaraguá, respectivamente, para definir a semifinal do Goianão 2020 entre as equipes. O clássico do Vale do São Patrício será disputado pela primeira vez em um confronto...