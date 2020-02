Esporte Jaraguá x Atlético-GO: com 100%, líderes se enfrentam na rodada Estadual tem duelo entre os campeões da elite e da Divisão de Acesso. Equipes são as únicas que estão 100% na competição

O Jaraguá carrega, neste Estadual, a condição de clube mais antigo em atividade na elite goiana. Mas, com 90 anos, só agora, a cidade e o clube quase centenário têm oportunidade de receberem clubes de primeira linha no Estado. Quiseram a destino e a tabela que no jogo deste sábado (1), às 16 horas, times de melhores campanhas no Goianão medissem forças no Estádio Amin...