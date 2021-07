Esporte Jaraguá volta a ser goleado pelo Brasiliense na Série D Duelo válido pela abertura do 2º turno da competição nacional teve vitória de 3 a 0 do Jacaré, desta vez em Brasília

No segundo encontro seguido entre Jaraguá e Brasiliense, o Jacaré levou a melhor novamente e com nova goleada. Depois de vencer por 4 a 0 na 7ª rodada, o time candango voltou a golear a equipe goiana por 3 a 0, desta vez na abertura do 2º turno do Grupo 5 da Série D. O atacante Luquinhas marcou os três gols da partida disputada neste sábado (24), no estádio Serejão. ...