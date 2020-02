Esporte Jaraguá vira para cima da Aparecidense e segue 100% Com a vitória de 3 a 1 sobre o Camaleão, o Gavião da Serra garante permanência e se aproxima de classificação à fase eliminatória

A pergunta que ninguém encontrou respostas ainda neste início de Campeonato Goiano: quem vai parar o Jaraguá? Na tarde deste sábado (8), o Gavião da Serra bateu a Aparecidense, de virada, por 3 a 1, e segue 100% no Goianão 2020. Com o resultado, a equipe estreante no Estadual confirmou permanência na 1ª Divisão, que era o primeiro objetivo do clube do interior. Com 15 pontos, ...