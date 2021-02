Esporte Jaraguá vence o Vila Nova pela 3ª vez no Goianão 2020 e se classifica à semifinal Nos dois jogos da fase de grupos e no duelo das quartas de final, nesta quinta-feira (11), o Gavião da Serra venceu o Tigre por 1 a 0 (nas três oportunidades) e faz história no Estadual

O Jaraguá voltou a vencer no Goianão 2020 e eliminou o Vila Nova da competição estadual. Nesta quinta-feira (11), o Gavião da Serra fez 1 a 0 no Tigre, com gol do atacante Café, e avançou às semifinais do Campeonato Goiano. De quebra, o time alvinegro garantiu vaga na Série D em 2021. Essa foi a terceira vez que Jaraguá e Vila Nova se enfrentam no Goianão 2020. Na fase d...