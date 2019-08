Esporte Jaraguá vence o Anápolis em jogo emocionante

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano começou de forma emocionante para Jaraguá e Anápolis. As duas equipes se enfrentaram neste sábado (10), no Estádio Amintas Freitas, em Jaraguá, e os donos da casa levaram a melhor ao vencerem o Galo por 3 a 2. Marcos Paulo abriu o placar para o Jaraguá, de pênalti, aos 46 minutos do 1º tempo. Nunes, da mesma forma, empatou aos ...