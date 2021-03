Esporte Jaraguá troca técnico após três rodadas do Goianão Zé Roberto deixa o comando do clube, que contrata Rafael Toledo

O Jaraguá trocou o técnico após três rodadas no Campeonato Goiano. Nesta terça-feira (9), o Gavião da Serra comunicou a saída de Zé Roberto e a contratação de Rafael Toledo. Zé Roberto assumiu o Jaraguá no início do Estadual. O Goianão anterior, em que o clube chegou à semifinal, Fabiano Borba era o treinador. Na última rodada, o Jaraguá foi goleado pela Aparec...