Esporte Jaraguá terá retorno de trio para clássico contra o Goianésia Ariel e José Mário retornam de suspensão, meia Dudu está recuperado de lesão muscular

Líder da fase de classificação do Campeonato Goiano, o Jaraguá terá retorno de trio para o clássico contra o Goianésia. O atacante Ariel, lateral esquerdo José Mário e o meia Dudu estão à disposição do técnico Lucas Oliveira e reforçam o Gavião da Serra na abertura do 2º turno do Goianão. Ariel e José Mário estavam suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos e...