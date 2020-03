Esporte Jaraguá se reabilita sobre o Vila Nova e assume liderança Em casa, Gavião da Serra supera o TIgre, por 1 a 0, assim como fez no 1º turno, e assume liderança provisória com 19 pontos

Após cair de produção nos últimos três jogos, o Jaraguá voltou a jogar bem e venceu o Vila Nova, por 1 a 0, neste sábado (7), no Estádio Amintas Freitas e garantiu sua classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano. Com o resultado, o Gavião da Serra reassume a liderança da competição, com 19 pontos, e agora terá de secar o Atlético, que fa...