Esporte Jaraguá receberá Iporá por reabilitação no Estadual As duas equipes buscam somar os primeiros pontos na competição

O Jaraguá, um dos representantes do futebol goiano na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro, após a boa campanha no Estadual 2020 (semifinalista), jogará em casa, na tarde desta quarta-feira (3), pela reabilitação no Goianão 2021. Na abertura, perdeu do Vila Nova por 1 a 0, fora. Em casa, no Estádio Amintas de Freitas, às 15h30, receberá o Iporá, que não pôde estrea...