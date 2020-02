Esporte Jaraguá quer Ariel Mamede para lugar de Lucas Oliveira Campeão da Divisão de Acesso pelo Gavião da Serra, Ariel Mamede deve assinar nesta segunda-feira (24)

Após oficializar, neste domingo (23) pela manhã, a demissão do técnico Lucas Oliveira, o Jaraguá possui reunião marcada com Ariel Mamede. O encontro será nesta segunda-feira (24) e, segundo o treinador, faltam apenas alguns detalhes para serem resolvidos para conclusão do acerto. O treinador de 30 anos estava no Vila Nova e teria, de acordo com nota do time colorad...