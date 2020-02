Esporte Jaraguá perde primeira no Goianão e Goianésia encosta no líder Depois de seis vitórias e um empate, Gavião da Serra é derrotado em casa. Ayrton marcou para o Azulão do Vale, aos 37 minutos do 2º tempo

A invencibilidade do Jaraguá foi quebrada no clássico do Vale de São Patrício. O Goianésia venceu por 1 a 0, neste sábado (22), no estádio Amintas de Freitas. Ayrton entrou no 2º tempo e marcou o único gol do jogo aos 37 minutos. O Jaraguá se mantém na 1ª colocação com 16 pontos. O Goianésia ganha força e encosta no líder. O time chega aos 14 pontos e assume, moment...