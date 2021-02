Esporte Jaraguá espera repetir ‘foco’ para avançar à final Na primeira participação na elite Estadual, Gavião da Serra disputa clássico contra o Goianésia por vaga na decisão do Goianão 2020

O Jaraguá acredita que se conseguir repetir o foco apresentado diante do Vila Nova, nas quartas de final, poderá avançar à final do Campeonato Goiano 2020. O Gavião da Serra encara o rival Goianésia, na semifinal estadual, por uma vaga na decisão da competição. “Estamos com a expectativa bem alta, eu e o grupo. Precisamos manter o foco que apresentamos contra o ...