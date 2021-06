Esporte Jaraguá empata em casa e conquista 1º ponto na Série D Gavião da Serra ficou no 0 a 0 com o Porto Velho e segue na lanterna do Grupo 5 da competição nacional

O Jaraguá conquistou seu primeiro ponto na história do Campeonato Brasileiro, mas segue em situação complicada na Série D. O time goiano empatou sem gols com o Porto Velho-RO, neste sábado (19), pela 3ª rodada do Grupo 5 da competição, no estádio Amintas de Freitas. Essa é a primeira participação da equipe em uma Divisão do principal campeonato do País. Antes do empate ...