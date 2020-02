Esporte Jaraguá empata com Iporá e líder perde 100% de aproveitamento no Goianão Partida foi movimentada no meio de campo. Gavião da Serra teve dificuldade de passar da marcação adversária e jogo terminou sem gols

O Jaraguá perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano, neste domingo (16), no estádio Ferreirão, ao empatar com o Iporá sem gols. A partida foi válida pela 6ª e última rodada do 1º turno da competição. O Gavião da Serra, que até a 5ª rodada havia vencido todos os adversários, segue líder do Goianão, com 16 pontos. O Iporá chega aos 7 pontos na 6ª coloca...