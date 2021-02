Esporte Jaraguá e Goianésia garantem vagas na Copa do Brasil Com a eliminação da Aparecidense, dupla não pode ser ultrapassada na classificação geral e disputará a competição nacional em 2021

Um objetivo de Jaraguá e Goianésia foi conquistado pela dupla da região do Vale do São Patrício: vaga na Copa do Brasil. Sem entrar em campo, os rivais confirmaram presenças no torneio nacional após a derrota da Aparecidense, que foi superada pelo Atlético-GO na semifinal do Goianão. O Camaleão era a única equipe que ainda poderia ultrapassar pelo menos um dos dois times do interior n...