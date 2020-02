Esporte Jaraguá busca evolução ofensiva para confirmar permanência O técnico Lucas Oliveira entende que Gavião da Serra pode ter mais repertório ofensivo e aproveitará semana livre para evolução

O Jaraguá está próximo da conquista do 1º objetivo do clube no Campeonato Goiano. Se vencer a Aparecidense, no sábado (8), no Estádio Amintas de Freitas, confirmará a permanência na elite estadual, no primeiro ano de disputa do Goianão. Para realização da meta, o técnico Lucas Oliveira entende que o time precisa evoluir e para isso quer aproveitar a semana livre para ...