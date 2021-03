Esporte Jaraguá bate o Iporá e vence a 1ª no Goianão 2021 Luiz Fernando, aos 29 minutos do 2º tempo, marcou o gol da vitória do Gavião da Serra no Estádio Amintas de Freitas

O Jaraguá se recuperou da derrota na estreia do Campeonato Goiano 2021 e venceu o Iporá, na abertura da 2ª rodada do Estadual. O meia Luiz Fernando, aos 29 minutos do 2º tempo, marcou o gol do triunfo do Gavião da Serra, no Estádio Amintas de Freitas, nesta quarta-feira (3). O Gavião da Serra foi melhor durante boa parte da partida. O time alvinegro conseguiu criar ...