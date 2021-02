Esporte Jaraguá anuncia Zé Roberto como técnico para o Goianão 2021 Para o clube, que foi semifinalista do Estadual 2020, competição começa fora de casa, contra o Vila Nova

O Jaraguá terá José Roberto Silva como técnico no Campeonato Goiano 2021, que começa no domingo (28). O clube confirmou a contratação nesta segunda-feira (22). A equipe estreia no Estadual fora de casa contra o Vila Nova, ex-clube de Zé Roberto.