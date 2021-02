Esporte Jaraguá anuncia demissão de técnico após eliminação Diretoria alega que aproveitamento de 20% em quatro jogos motivou troca no comando, após queda na semifinal estadual

O Jaraguá anunciou na manhã desta sexta-feira (19) a demissão do técnico Fabiano. O aproveitamento de 20% em quatro jogos motivou a troca no comando da equipe, um dia após a eliminação do Gavião da Serra para o Goianésia na semifinal do Campeonato Goiano 2020. Fabiano Borba foi contratado para comandar o Jaraguá no retorno da competição estadual. O time perdeu os doi...