Esporte Jaraguá abre vantagem, mas cede empate ao Goianésia Equipes empataram por 2 a 2 no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia

Goianésia e Jaraguá empataram por 2 a 2 na reedição de uma das semifinais do Campeonato Goiano de 2020. Agora pela 4ª rodada do Goianão 2021, as duas equipes empataram neste domingo (14), no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia. É o terceiro empate seguido do Goianésia no Estadual. O Azulão, atual vice-campeão estadual, ainda não venceu em jogos válido...