Esporte Japão conquista sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas com o judô Takato confirmou o favoritismo que carregou para os Jogos. Tricampeão mundial de judô, ele também havia sido considerado favorito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, mas acabou ficando com o bronze

Anfitrião das Olimpíadas, o Japão conquistou sua primeira medalha de ouro e ela veio através do judô. Na categoria ligeiro, Takato Naohisa venceu Yang Yung Wei, de Taiwan, no "golden score" após o adversário receber sua terceira punição, o que equivale a um ippon. Yeldos Smetov, do Cazaquistão, conquistou a medalha de bronze ao vencer Tornike Tsjakadoea, da Holand...