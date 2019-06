Esporte Japão aproveita convite à Copa América para crescer Atuação no Brasil ajuda japoneses no caminho para Tóquio-2020

A Olimpíada de Tóquio começou na Copa América para a seleção japonesa masculina de futebol. Com o objetivo de formar uma equipe capaz de lutar por medalha nos Jogos que irá sediar no ano que vem, de preferência a de ouro, a federação do país e o técnico Hajime Moriyasu decidiram aproveitar o torneio sul-americano para dar experiência e aprendizado aos jogadores. Por ...