Janela de transferências fecha, e Mbappé permanece no PSG

A janela de transferências fechou oficialmente na Europa e, com isso, Mbappé vai permanecer no PSG até a próxima temporada, quando seu contrato com o clube se encerra. O Real Madrid ainda tentou dar uma última cartada e ofereceu R$ 1,2 bilhões ao clube francês pelo atacante, mas o PSG recusou a oferta, com isso, o Real Madrid deve tentar assinar com Mbappé um pré...