Esporte Janderson prevê Atlético-GO mais forte após pausa na tabela: 'não dava para treinar' Atacante rubro-negro avalia como importante período de folga na tabela para intensificar treinos de finalizações

Por ser jogador do Corinthians emprestado ao Atlético-GO, o atacante Janderson teve de ficar fora de três jogos do Dragão diante da equipe corintiana - duas vezes pela Copa do Brasil e uma pela Série A do Brasileirão. Janderson e André Luís voltam a ser opções para o time atleticano no jogo desta quinta-feira (17), diante do Fortaleza, no Estádio Antônio A...