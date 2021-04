Esporte Janderson celebra primeiro gol em clássicos pelo Atlético-GO 'É sempre um gostinho melhor fazer gol em clássico', diz atacante do Atlético-GO após marcar sobre o Goiás na Serrinha'

O atacante Janderson foi campeão do Goianão 2020 pelo Atlético-GO. Emprestado pelo Corinthians, ele acabou ficando no Dragão e vai se encaixando novamente no setor ofensivo do time. Neste domingo (25), Janderson fez o primeiro gol dele num clássico pelo Dragão, mas diz que o time atleticano não pode se apegar à vantagem de 3 a 0 sobre o Goiás, conquistada n...