Esporte Janderson celebra início de passagem pelo Atlético-GO Atacante, que chegou de empréstimo junto ao Corinthians, tem sido uns dos destaques do Dragão neste início de Série A

Recém-chegado ao Atlético-GO, o atacante Janderson se tornou peça fundamento no modelo de jogo do treinador Vagner Mancini. Contratado por empréstimo junto ao Corinthians em agosto, o jogador completou um mês no clube rubro-negro. No período, engatou sequência de seis jogos como titular. “Estou muito feliz em completar um mês pelo Atlético-GO. Estou me sent...