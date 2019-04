Esporte Jair Ventura, Enderson Moreira e Zé Ricardo são nomes cogitados pelo Goiás para assumir comando Após oficializar demissão de Maurício Barbieri, diretoria esmeraldina já vem pensando em nomes para assumir time

Maurício Barbieri caiu do comando técnico do Goiás na noite deste domingo (21), após perder o título do Campeonato Goiano para o Atlético. Agora, a diretoria esmeraldina se articula pensando em nomes que podem assumir a equipe com a Série A do Campeonato Brasileiro batendo à porta. Jair Ventura, Enderson Moreira e Zé Ricardo são as possibilidades mais prováveis. O Goiá...