Esporte Jadson resolve, e Athletico-PR vence Juventude fora de casa O resultado manteve o Athletico entre os líderes da competição, agora com seis pontos, enquanto o time alviverde seguiu na parte de baixo da tabela, com um ponto

O Athletico-PR venceu o Juventude por 3 a 0 neste domingo (6), na volta do estádio Alfredo Jaconi à Série A após 14 longos anos, em jogo em que bastaram apenas quatro minutos para Jadson encaminhar a vitória atleticana. O meia marcou duas vezes no início do segundo tempo, o primeiro de cabeça e o segundo em chute de dentro da área, e Nikão ainda fez mais um no fin...