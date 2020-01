Esporte Jadson confirma saída do Corinthians: 'Despedida não foi como gostaria' Atleta defendeu o clube por 5 anos

O meia Jadson revelou nesta quarta-feira sua saída do Corinthians. O jogador utilizou o seu perfil no Instagram para dar a informação e agora aguarda a liberação do clube para definir seu futuro. O empresário do atleta, Marcelo Robalinho, disse por meio de publicação no Twitter que ainda não houve a rescisão. Jadson está na mira do Coritiba, mas também pode ir par...